Il West Ham conferma la fiducia a Espirito Santo. Il comunicato

27/05/2026 | 11:22:33

Il West Ham United ha annunciato la permanenza di Nuno Espirito Santo alla guida della prima squadra. Nonostante il finale di stagione negativo che ha portato gli hammers alla retrocessione in Championship dopo 14 anni, la dirigenza del club ha deciso di confermare la fiducia nel tecnico con la speranza di tornare insieme in Premier League.

Questo il comunicato:

“Cari sostenitori,

Innanzitutto, grazie per il magnifico supporto che avete dato alla squadra durante la partita di domenica al London Stadium. I giocatori hanno risposto dando il massimo, ma purtroppo la vittoria contro il Leeds United non è bastata per la salvezza.

La retrocessione non è certo l’esito che chiunque al West Ham United avrebbe desiderato all’inizio della stagione di Premier League lo scorso agosto. Per ogni singolo tifoso appassionato del club, è una delusione profonda e questo sentimento persisterà a lungo.

Come Consiglio di Amministrazione, non possiamo negare che la nostra stagione non sia stata all’altezza. Sappiamo che voi, i tifosi, avete sempre sostenuto la squadra con costanza e che la vostra lealtà e il vostro impegno non sono stati ripagati dal nostro piazzamento finale in campionato. Comprendiamo anche la frustrazione che molti di voi provano per la direzione intrapresa dal Club negli ultimi anni.

Sebbene la retrocessione non sia ciò che nessuno di noi desiderava, ora dobbiamo guardare avanti. Il Consiglio di amministrazione deve ora esaminare ogni aspetto dell’attività del Club per garantire che, quando torneremo in Premier League – si spera nell’agosto 2027 – saremo un West Ham United migliore sotto ogni punto di vista, dentro e fuori dal campo.

La gestione dell’attività calcistica deve sempre essere la nostra priorità assoluta e la pianificazione per la prossima stagione è iniziata non appena è suonato il fischio finale di domenica. Abbiamo avuto degli incontri con l’allenatore Nuno Espírito Santo all’inizio di questa settimana e siamo lieti di confermare che ha espresso il suo continuo impegno nei confronti del Club, così come noi lo siamo nei suoi confronti.

Nuno ha chiarito senza mezzi termini di essere estremamente motivato dalla sfida di riportare il West Ham United nella massima serie al primo tentativo. Questo deve essere l’obiettivo imprescindibile per la prossima stagione. Nuno ha già trascorso un anno nella EFL Championship, ottenendo un successo straordinario con il Wolverhampton Wanderers, che nel 2018 ha conquistato il titolo con 99 punti.

Sebbene l’esito finale di domenica sia stato doloroso, il Consiglio di Amministrazione ritiene che negli ultimi mesi si siano registrati segnali più ampi di miglioramento e progresso, e desideriamo che Nuno continui a consolidare questi progressi.

I 25 punti conquistati nelle ultime 17 partite di Premier League corrispondono a una media di 1,47 punti a partita, un dato che ci avrebbe permesso di chiudere la stagione al settimo posto. Inoltre, riteniamo che il netto miglioramento nella mentalità e nella coesione della squadra da gennaio, che ha portato a questo incremento di prestazioni e risultati, lo renda l’uomo giusto per guidarci verso il futuro.

Sappiamo di dover anche intraprendere azioni per riparare il rapporto del Club con i suoi tifosi. Vogliamo che il West Ham United sia un Club che ascolta tutti i suoi sostenitori e comunica con loro in modo chiaro e trasparente. Il nostro nuovo Amministratore Delegato ad interim, Karim Virani, ha incontrato più volte il Comitato Consultivo dei Tifosi (FAB) eletto durante le sue prime settimane di mandato.

Ci impegniamo a tenere conto dei feedback dei tifosi e a supportarli con azioni concrete e significative, a partire da riduzioni fino al 30% su tutti i prezzi degli abbonamenti per la prossima stagione. Tutti i dettagli saranno condivisi direttamente con gli abbonati e sui nostri canali all’apertura del periodo di rinnovo, oggi alle 12:00.

Organizzeremo ulteriori incontri con la FAB nel corso dell’estate, in modo che possano aiutarci a definire la nostra strategia immediata per ulteriori miglioramenti al di fuori del campo. Dedicheremo molto più impegno a quest’area prioritaria e condivideremo con voi aggiornamenti regolari.

Comprendiamo che questo sia stato un periodo difficile e impegnativo per essere un tifoso del West Ham United. E sappiamo di avere un’enorme responsabilità nei vostri confronti e nei confronti di tutti i tifosi del mondo, quella di fare la cosa giusta.

Insieme, riporteremo il Club al posto che gli spetta. Il duro lavoro per farlo è già iniziato.

Il consiglio di amministrazione del West Ham United“.

Foto: sito West Ham