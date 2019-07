Il West Ham accoglie Haller: “Acquisto da record”. Contratto quinquennale

Dopo l’ufficialità da parte dell’Eintracht, che aveva annunciato l’accordo con il West Ham per il trasferimento di Sebastian Haller in Inghilterra, tocca al club londinese accogliere l’attaccante classe 1994. Questa la nota degli Hammers: “Il West Ham è lieto di annunciare l’arrivo del prolifico attaccante francese Sebastien Haller, il nuovo acquisto da record del club. Il giocatore, 25 anni compiuti a giugno, si unisce agli Hammers con un contratto triennale con l’opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione, e arriva dal club di Bundesliga, l’Eintracht Francoforte. L’accordo per Haller significa un nuovo record per un trasferimento del club per la terza volta in meno di un anno dopo gli arrivi di Issa Diop e Felipe Anderson”.

Foto Sito Ufficiale West Ham