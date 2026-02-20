Il Werder Brema annulla la tournée negli Stati Uniti: “La situazione in Minnesota non è in linea con i valori del nostro club”

20/02/2026 | 12:16:14

Il Werder Brema ha annullato la propria tournée negli Stati Uniti, a spiegarne i motivi ci ha pensato il direttore generale Klaus Filbry sul sito web DeichStube.

“Due persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco dalle autorità statali in Minnesota . Giocare in una città in cui si stanno verificando disordini e dove la gente viene colpita da colpi d’arma da fuoco non è in linea con i valori del nostro club”.

Filbry ha parlato anche delle difficoltà di ottenere un visto:

“Non è più chiaro quali giocatori potranno entrare negli Stati Uniti a causa dell’introduzione di requisiti di ingresso più severi, che includono la revisione dei profili sui social media degli ultimi cinque anni”.

Sulle difficoltà di organizzare la tournèe in caso di spareggio per la retrocessione:

“La nostra attuale situazione sportiva rende difficile la pianificazione e comporta alcuni rischi finanziari”.

Foto: logo Wender Brema

