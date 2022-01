Il Watford saluta Ranieri: “Uomo di grande integrità e onore, sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road”

Nella comunicato dell’esonero di Ranieri il club inglese ha voluto rendere omaggio al tecnico italiano e spiegare le motivazioni della separazione: “Il Board degli Hornets riconosce in Claudio un uomo di grande integrità e onore, che sarà sempre rispettato qui a Vicarage Road per i suoi sforzi nel guidare la squadra con dignità. Tuttavia, il Consiglio ritiene che, con quasi la metà della stagione di Premier League rimanente, un cambiamento nella posizione di Head Coach ora darà a un nuovo allenatore il tempo sufficiente per lavorare con una squadra di talento per raggiungere l’obiettivo di mantenere la categoria”.

FOTO: Twitter Samp