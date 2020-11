Il Villarreal di Emery è in testa alla Liga: 3-1 al Getafe

Il Villarreal di Emery supera il Getafe per 3-1 e si porta momentaneamente in testa alla Liga con 18 punti.

Paco Alcacer, Trigueros e Moreno hanno reso inutile il gol di Arambarri, il Getafe è nono con 11 punti dopo questa che è la sua terza sconfitta in stagione.

Sia Atletico Madrid che Real Sociedad, a 17 punti in classifica, hanno rispettivamente una e due partite in meno rispetto al sottomarino giallo.

La formazione di Simeone in questo turno ha superato il Cadice per 4-0 nell’anticipo del sabato sera, la squadra di San Sebastian andrà in campo nel pomeriggio contro il Granada.