Il Villarreal batte l’Arsenal 2-1. Pepe su rigore tiene in corsa i “gunners”

Il Villarreal domina per circa un’ora sull’Arsenal, vince ma alla fine è ancora tutto aperto per la qualificazione della finale di Europa League. Un 2-1 che tiene ancora in vita l’Arsenal.

Villarreal in vantaggio al 5′ con Trigueros. Il raddoppio alla mezz’ora con l’ex Napoli, Albiol.

Il sottomarino giallo sciupa troppo e non trova il tris e non sfrutta la superiorità numerica (espulso Ceballos al 57′).

Al 73′ però in 10 l’Arsenal trova il rigore che Pepe insacca per l’1-2. Espulso anche Capoue all’80’ per il Villarreal.

Finisce 2-1 per gli spagnoli che partono con un buon vantaggio per il ritorno ma è ancora tutto aperto per la finale.

Foto: Twitter Uefa