Il vicepresidente del Barça: “Haaland? Nulla è impossibile, ma altri hanno conti migliori e regole diverse”

Il nome di Erling Haaland è uno dei più corteggiati in vista della prossima sessione di calciomercato: come raccontato da noi quasi un anno fa, il calciatore ha espresso da tempo la sua preferenza per il Real Madrid, ma la folta concorrenza rende comunque la situazione aperta a possibili scenari. Sul norvegese ci sono infatti quasi tutti i top club europei, con i Blancos che al contempo stanno lavorando all’affare Kylian Mbappé e in quella posizione hanno un Karim Benzema in condizione strabiliante.

Fra le società interessate anche il Barcellona, pur considerando i limiti al mercato imposti dall’ultimo bilancio negativo pubblicato da LaLiga. Intervistato da Esport COPE, il vicepresidente dei catalani Eduard Romeu ha fatto il punto sulla situazione: “Nulla è impossibile per il Barcellona, ma è una trattativa molto difficile. È uno dei quattro o cinque giocatori più ambiti sul mercato mondiale. Alcuni club possono dettare le condizioni, perché hanno conti migliori di altri o perché hanno regole diverse da noi e privilegi che renderebbero tutto più facile. Non dipende da me, al momento non si conoscono le cifre”.

Romeu prosegue parlando dei rosso nel tetto salariale: “Niente che noi non conoscessimo già, mancano ancora tre mesi alla fine di questo esercizio finanziario, il nostro obiettivo è massimizzare il valore del Barcellona”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund