Il Vicenza dopo il rinvio della gara contro il Lecce: “Le decisioni non sono state omogenee”

Dopo la notizia del rinvio della gara contro il Lecce a causa di alcuni casi di positività al Covid, il Vicenza ha pubblicato sul proprio sito una nota ufficiale: “La società LR Vicenza prende atto del provvedimento di rinvio della gara con il Lecce, giunto a poche ore dal fischio d’inizio. Pur comprendendo le motivazioni, scaturite da un’ordinanza della locale ASL sanitaria, per i casi di positività della squadra avversaria, non si può non sottolineare come tali decisioni, non omogenee a livello nazionale e, così a ridosso delle eventi, comportino pesanti conseguenze, sia sulla squadra che sui tifosi e sul calendario del campionato. Ribadendo che l’interesse generale e quello della salute pubblica devono sempre prevalere, LR Vicenza auspica però che in futuro le linee guida delle autorità sanitarie periferiche siano armonizzate e coordinate a livello centrale, al fine di ottenere provvedimenti omogenei per tutte le squadre e tutte le aree del paese. Spiace infine per i nostri tifosi al seguito della squadra, che sono stati raggiunti dalla notizia del rinvio a pochi chilometri da Lecce e che si sono sobbarcati inutilmente tantissime ore di viaggio per sostenere la squadra, ai quali va tutto il nostro sostegno. Per loro e per le squadre incappate in situazioni di rinvio improvviso delle gare, la società si renderà parte attiva per l’istituzione presso la Lega di un fondo di ristoro dei costi sostenuti al fine di attenuare i disagi subiti”.

FOTO: Twitter Vicenza