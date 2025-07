Il vice presidente del Galatasaray è arrivato a Milano

08/07/2025 | 20:15:30

Tanti gli intrecci tra il Galatasaray e l’Italia. Ed ecco che il vice presidente, Abdullah Kavukçu è atterrato a Milano con un volo privato da Istanbul. Al centro del suo viaggio in Italia ci sono tre nomi: Alvaro Morata, Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu. Per il centravanti spagnolo si attende il via libera della risoluzione del prestito per l’inizio – come raccontato – di una nuova avventura al Como. Per Osimhen, invece, sono i giorni caldi della clausola da 75 milioni di euro. Infine, da monitorare anche la posizione di Calhanoglu: il gradimento potrebbe diventare una trattativa.

Foto: X Galatasaray