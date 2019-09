Il Verona torna sui fischi a Kessie: “Non sottovalutiamo il razzismo, ma ci sono state notizie infondate”

Dopo aver tentato di chiarire la propria posizione in mattinata senza riuscire appieno, il Verona è tornato sui fischi piovuti dagli spalti del Bentegodi durante la sfida al Milan e rivolti in particolare al centrocampista rossonero Kessie. Questa la nota della società scaligera sul proprio sito ufficiale: “Hellas Verona FC, in riferimento a quanto riportato oggi sul profilo Twitter del Club, precisa che non si è trattato affatto di una presa di posizione finalizzata a sottovalutare eventuali comportamenti discriminatori che in alcune occasioni si manifestano su diversi campi di gioco. Ciò in quanto abbiamo sempre fermamente stigmatizzato e condannato tali episodi, impegnandoci direttamente con varie iniziative a fronteggiarli ed a combatterli, per quanto possibile e di nostra competenza. Ciò premesso, riteniamo quindi fosse semplicemente per noi doveroso sottolineare che, a fronte di alcune infondate notizie, salvo sonore bordate di fischi e disappunto generale del pubblico relative ad alcuni discussi episodi di gioco durante la gara, non sono stati da noi avvertiti né percepiti presunti cori nei confronti del calciatore avversario Kessie. Fermo restando che, ribadiamo ancora una volta, saremo sempre fermi nel condannare ogni eventuale comportamento scorretto dovesse verificarsi in futuro e ciò con spirito collaborativo e con la sensibilità che ci appartiene“.