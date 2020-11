Il Verona non ha paura delle grandi. Il Milan è solo l’ultima big fermata da Juric

Probabilmente sarà rimasto l’amaro in bocca per non aver espugnato San Siro, ma il Verona può ritenersi soddisfatto di come ha iniziato la stagione. Ottava in classifica, la squadra di Juric si è dimostrata capace di giocarsela con tutti, anche con le big del campionato.

Il 2-2 di ieri sera contro il Milan, maturato nei minuti finali grazie al pareggio rossonero di Ibrahimovic, non è stata la prima prova di maturità del Verona. Già alla prima giornata, la squadra aveva fermato sullo 0-0 la Roma, vincendo poi 3-0 a tavolino per il caso Diawara. Due settimane fa, un altro colpaccio sfiorato, questa volta all’Allianz Stadium contro la Juventus. Era stato Favilli a portare in vantaggio i suoi, ma poi Kulusevski ha spezzato il sogno veronese.

Ieri sera l’ultima prova di forza, nonostante la rimonta subita dopo il 2-0. Il Verona non ha paura delle grandi e, la prossima volta, i punti conquistati sul campo potrebbero tre.

Foto: Twitter Verona