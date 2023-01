Il Verona lavora per riportare Adolfo Gaich in Serie A

Il Verona pensa alla delicatissima sfida con il Lecce, poi sarà protagonista degli ultimi 10 giorni di mercato. Henry ha detto sì da tempo alla Salernitana, ma ora bisogna chiudere per evitare l’inserimento di club italiani e stranieri (l’Anderlecht). Ilic è un promesso sposo del Torino che vuole anche Hien per giugno. Ma occhio alle entrate: da ieri mattina circola con insistenza il nome di Adolfo Gaich, attaccante argentino classe 1999 di proprietà del CSKA Mosca. Si tratterebbe di un ritorno in Italia, Gaich fu protagonista a Benevento e divenne famoso per un gol storico segnato in casa della Juve e che consentì ai sanniti di sbancare Torino prima di un crollo che avrebbe portato alla retrocessione. Prestito oneroso con obbligo di riscatto da 4-4,5 milioni in caso di salvezza dell’Hellas: pista da seguire.

Foto: sito ufficiale Benevento