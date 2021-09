Il Venezia vince sul campo dell’Empoli (2-1): decisivi Henry e Okereke

Questa terza giornata di Serie A si è aperta con la vittoria del Venezia che al Castellani di Empoli ha vinto 2-1: vantaggio ospite di Henry al 13′, su assist di Matia Aramu, l’attaccante di sinistro da posizione molto ravvicinata ha buttato la palla in rete. Raddoppio a metà ripresa di Okereke che al 68′ a seguito di un contropiede con un tiro da centro area ha indirizzato la sfera nell’angolino basso a destra del portiere. Nel finale di gara, all’89’, accorcia dal dischetto Bajrami ma alla fine ad ottenere i tre punti sono i lagunari. I due volti nuovi, arrivati dal mercato estivo, hanno firmato in primo successo in A della squadra di Zanetti.

Foto: Twitter Venezia