Il Venezia torna in Serie A! Pareggio contro il Cittadella a lungo in vantaggio e in 11 contro 10

Il Venezia torna in Serie A! La squadra di Paolo Zanetti è promossa dopo l’1-1 contro il Cittadella al “Penzo”. La squadra di Venturato doveva vincere con due gol di scarto, ma il Venezia ha resistito e compiuto questa impresa. E’ stata una partita molto intensa con il Cittadella che è andato subito all’arrembaggio dovendo fare due gol. Il Venezia è sceso in campo timoroso e ha concesso le occasioni da gol alla squadra ospite, che è andata in vantaggio al 26′ con Proia. Dieci minuti dopo la situazione del Venezia si complica con la doppia ammonizione e quindi espulsione di Mazzocchi. Ma nel secondo tempo la partita si blocca senza dare grandi chance alle squadre per far gol. Nei minuti finali non sono mancate le scintille fra i giocatori e le panchine avversarie fino al gol di Bocalon al 93′ che ha chiuso il discorso.

Foto: Twitter Lega B