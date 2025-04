Il Venezia si rimette in corsa per la salvezza: Fila condanna il Monza (e si fa espellere). Finisce 1-0

Va al Venezia la sfida delle disperate in Serie A, penultima contro ultima della classe in campionato. Vincono 1-0 i lagunari al termine di una gara non spettacolare, anzi, molto molto noiosa e cattiva, con nervi tesi da entrambe le parti.

Una gara quasi da 0-0, risolta al 72′ dal gol di Fila, che regala almeno le speranze finali al Venezia. Fila che si fa anche espellere al 96′. Ma cambia poco. Al Venezia i tre punti. Il Monza di fatto con questa sconfitta è praticamente condannato alla retrocessione. Venezia che sale a 24 punti, agganciando l’Empoli al terzultimo posto, a -2 dal lecce e -3 dal Parma. Il Monza resta a 15.

Foto: sito Venezia