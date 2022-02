Un terzino svincolato per il Venezia, confermate le indiscrezione sul nome che circolava fin da ieri su quotidiani e siti locali. Si tratta di Ales Mateju, classe 1996, svincolatosi dal Brescia lo scorso. E che era il nome in cima alla lista di Zanetti per sostituire Mazzocchi trasferitosi alla Salernitana. Adesso la possibilità di ripartire dalla Serie A, Mateju a Venezia per la missione salvezza.

FOTO: Sito ufficiale Brescia