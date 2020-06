Il Venezia parte per Trieste: il comunicato del club

Al quinto giro di tamponi, un calciatore del Venezia è risultato positivo al Coronavirus. Con un comunicato ufficiale apparso nella giornata di ieri, il club comunicava come non ci fossero le condizioni minime per poter disputare la partita in programma a Trieste contro il Pordenone. L’ASL comunicò alla società la necessità di sottoporre il gruppo squadra ai tamponi previsti dal nuovo protocollo consentendo il trasferimento a Trieste solamente nella giornata di oggi. Nella mattinata odierna, una nuova comunicazione da parte del club veneto.

“Venezia FC comunica che la squadra ha da poco lasciato Mestre in direzione Trieste. La partenza è stata possibile grazie alla disponibilità dell’Asl che questa mattina all’alba ha effettuato i tamponi presso l’hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario.

Tuttavia al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l’effettivo svolgimento della partita in programma questa sera alle 20.30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste.”