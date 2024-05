Il Venezia è in finale playoff: battuto 2-1 il Palermo. Sfiderà la vincente di Cremonese-Catanzaro

Il Venezia è la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo la vittoria dell’andata al Barbera, i lagunari si impongono anche al ritorno, al Penzo, sul Palermo. Finsce 2-1 per i lagunari che subito spezzano le velleità rosanero, con un gol di Tessmann al 4′. Il raddoppio al 43′ con Zampano, che mette in discesa la qualificazione in finale dei lagunari.

Nel finale, il Palermo trova le rete con un’autorete di Svoboda al minuto 86. Venezia in finale playoff, dove sfiderà la vincente di Cremonese e Catanzaro.

Foto: sito Venezia