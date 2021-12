Il Venezia beffa la Samp nel finale con Henry (1-1). Pobega regala il successo al Torino contro l’Hellas

Si sono concluse le gare delle 18 di Serie A. Il Venezia beffa la Sampdoria nel finale con Henry. I lagunari rispondono al gol di inizio gara di Gabbiadini. La squadra di D’Aversa si ferma dopo due vittorie di fila. Secondo successo consecutivo in campionato invece per il Torino a cui basta la rete di Pobega nella prima frazione di gioco per superare l’Hellas Verona che ha giocato tutta la ripresa con un uomo in meno a causa dell’espulsione al 25′ del primo tempo di Magnani.

FOTO: Instagram Torino