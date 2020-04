Il Velez conferma: “Inter su Thiago Almada. Non siamo in fase avanzata, ma…”

Thiago Almada in orbita Inter. Dopo le indiscrezioni della stampa argentina delle scorse ore, sono arrivate conferme: Pablo Caballero, direttore tecnico del Velez, ai microfoni di TNT Sports ha confermato l’interesse del club nerazzurro per il fantasista classe 2001: “L’Inter su Thiago Almada? Sì, posso dire che ci sono stati alcuni intermediari che si sono mossi per farci delle richieste. Non siamo ancora in fase avanzata di trattativa ma è sicuramente molto ambito”.

💎 Thiago Almada dejó de ser promesa para ser realidad. Con 18 años recién cumplidos, se ganó un lugar en este #Vélez por la calidad de su gambeta Made in Potrero. Una joya preciada de la cantera que deslumbra a los ojos del mundo ➡️ https://t.co/cuhiTQzHYP pic.twitter.com/y0q5ADZhTb — Vélez Sarsfield (desde 🏠) (@Velez) May 27, 2019

Foto: Twitter ufficiale Velez