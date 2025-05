Il VAR ferma Zerbin, ci pensa Perez a portare avanti il Venezia a Torino: 1-0 all’intervallo

02/05/2025 | 21:35:53

Il Venezia conduce per 1-0 al termine della prima frazione di gioco allo Stadio Olimpico Grande Torino. Gli uomini di Di Francesco passano in vantaggio con la rete di Zerbin, ma dopo un lungo check il VAR annulla tutto per posizione in fuorigioco. Appuntamento con il vantaggio solo rimandato per i lagunari. Infatti, il Venezia passa in vantaggio con Kike Perez al 37′. Errore in fase di impostazione del Torino, Izdes recupera palla e trasforma l’azione da difensiva in offensiva. Tocco di Nicolussi Caviglia, poi Yeboah e Gytkjaer non trovano l’uno due, la palla arriva sui piedi di Perez che si inserisce tra Maripan e Coco e fredda Milinkovic Savic.

Foto: Instagram Kike Perez