Il Var ferma Gimenez e Gabbia, Krstovic porta avanti il Lecce: 1-0 all’intervallo

Dopo 49 secondi il Milan era passato in vantaggio sul campo del Lecce con la rete di Gimenez, ma dopo il check col VAR la rete viene annullata. Passano poco più di cinque minuti e a portarsi avanti è il Lecce, con il gol di Nikola Krstovic: ripartenza perfetta degli uomini di Giampaolo, il numero 9 giallorosso esplode un destro da fuori e non dà scampo a Sportiello. Al 15′ i rossoneri trovano di nuovo la via del gol, stavolta con Gabbia che deposita in rete una punizione di Hernandez. Anche in questo caso, però, il Var controlla e annulla per fuorigioco. Al 21′ il Lecce sfiora il raddoppio: Krstovic si libera di Walker e, con Sportiello a terra, colpisce il palo.

Foto: Instagram Lecce