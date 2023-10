Il Var annulla il gol di Kean, Szczesny salva su Bonazzoli: 0-0 all’intervallo tra Juventus e Hellas Verona

Termina in parità la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium tra Juventus e Hellas Verona: 0-0. Al 13′ i bianconeri avevano trovato la via del gol con una grande giocata di Moise Kean che si accentra e lascia partire un tiro che si insacca all’angolino a destra della porta difesa da Montipò. Ma l’urlo di gioia dello Stadium viene interrotto dal Var che richiama l’attenzione dell’arbitro e annulla il gol per una posizione di fuorigioco – millimetrico – di Kean a inizio azione. Ancora protagonista Kean dopo il gol annullato: prima un colpo di testa su sviluppo di punizione, poi girando di poco a lato un cross basso di Kostic, infine con un destro da posizione leggermente defilata dopo aver dribblato Terracciano. Niente da fare, va aggiustata la mira. Sul finale di frazione prova a salire in cattedra anche Vlahovic con un colpo di testa alto e un sinistro ribattuto. E il primo tempo termina a reti bianche.

Foto: Instagram Juventus