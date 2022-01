Il Valencia furioso sui social: “La rapina a Madrid comincia ad essere un po’ ripetitiva”

Il Real Madrid ha battuto 4-1 il Valencia nel posticipo del sabato della 20a giornata di Serie A. Una gara che sulla carta sembrerebbe a senso unico, ma le merengues per sbloccarla hanno dovuto ricevere un rigore, diciamo, molto dubbio.

L’episodio risale al 41′ del primo tempo con un Valencia che sin allora tiene anche discretamente bene il campo. Contatto fra Alderete e Casemiro. L’arbitro non ha dubbi, il fallo è dentro l’area ed è calcio di rigore. Nessun intervento VAR. Ma in effetti sembrerebbe che sia Casemiro a scalciare l’avversario. Un episodio clamoroso che ha visto il Valencia lamentarsi sui social a fine gara, con una frase sibillina, che cita la famosa serie, “La casa di carta”.

L’account twitter del Valencia ha scritto: “La rapina a Madrid comincia ad essere un po’ ripetitiva”. Ogni riferimento alla Casa di Carta, la fortunatissima serie TV che è diventata famosa in tutto il mondo per la rapina alla Banca di Spagna, non è evidentemente casuale.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

