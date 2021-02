Il tweet del Napoli: “Gennaro Gattuso non ha profili personali su alcun social media”

Attraverso il proprio account Twitter, l’SSC Napoli precisa che il tecnico azzurro Gennaro Gattuso non ha profili social ufficiali: “La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili”.

Nella giornata di oggi era circolata una fake news da un falso profilo del tecnico spacciato come ‘ufficiale’ che annunciava le dimissioni dopo il match di sabato contro la Juventus.