Il Tottenham vince l’Europa League. La foto della premiazione

21/05/2025 | 23:50:22

Dopo 17 anni il Tottenham è tornato a vincere un trofeo internazionale. E lo ha fatto vincendo l’Europa League contro il Manchester United: 1-0, decide Johnson. Un successo per gli uomini di Ange Postecoglu che strappano il pass per la prossima Champions League, nonostante la brutta stagione in Premier League.

Foto: Instagram Tottenham