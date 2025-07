Il Tottenham punta Joao Palhinha: possibile operazione in prestito

24/07/2025 | 08:31:40

Joao Palhinha, centrocampista portoghese del Bayern Monaco, nonostante una stagione poco brillante con soli 25 gettoni e nessun gol o assist, continua a essere oggetto di interesse sul mercato. Stando a quanto riportato dalla Bild, il Tottenham sarebbe seriamente attratto dal giocatore, anche se per ora non risultano trattative ufficiali tra le società. Il Bayern, che aveva investito quasi 50 milioni di euro per il classe ’95, potrebbe aprire alla cessione del calciatore per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. Il club inglese, tuttavia, preferirebbe iniziare con un prestito, eventualmente accompagnato da un’opzione per l’acquisto definitivo qualora Palhinha riuscisse a dimostrare il suo valore in Premier League, un campionato che il centrocampista conosce bene avendo collezionato 68 presenze e segnato sette reti con la maglia del Fulham nelle ultime due stagioni.

Foto: Instagram Bayern