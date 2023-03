Il Tottenham non perdona l’ultima bordata di Conte: squadra a Stellini per l’obiettivo Champions

L’addio di Antonio Conte al Tottenham era nell’aria da settimane, è arrivato nella serata di ieri come epilogo alle dichiarazioni forti che il tecnico salentino più volte ha pronunciato. Le ultime parole sono quelle che hanno sancito la rottura definitiva, rilasciate in conferenza stampa in seguito al pareggio (3-3) contro il Southampton ultimo in Premier League: “Il problema è che abbiamo dimostrato di non essere una squadra. Siamo undici giocatori, ma in campo vedo giocatori egoisti, che non vogliono aiutarsi, che non giocano con il cuore. Ma qui sono abituati a questi da molto tempo. La società ha la responsabilità del mercato, gli allenatori vengono qui e hanno la responsabilità. E i giocatori? I giocatori? Dove sono i giocatori? Non vogliono giocare sotto pressione. Non vogliono giocare sotto stress. La storia del Tottenham è questa, in 20 anni non si è mai vinto qualcosa. Perché? La colpa è della società o di tutti gli allenatori che vengono? Fino ad ora ho provato a nascondere la situazione. Adesso mancano 10 partite. La gente pensa che si possa ancora lottare? Lottare per cosa con questo atteggiamento, questo spirito e con questo tipo di impegno? Per il settimo? L’ottavo posto? Sono davvero sconvolto”.

La dirigenza degli Spurs non ha digerito lo sfogo dell’ex allenatore di Inter e Juve e, inevitabilmente, è arrivata la separazione. Il Tottenham ha come obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League, un traguardo che dovrà tagliare il vice di Conte. Infatti, Cristian Stellini ha ereditato la guida del club londinese fino al termine della stagione. Dieci partite di Premier League sanciranno il destino del fedelissimo di Conte e del Tottenham. Attualmente, la squadra è quarta in Premier League con 49 punti in 28 partite, inseguita per l’ultimo posto valido per andare in Champions League dal Newcastle (47 punti in 26 partite) e dal Liverpool (42 punti in 26 partite). La seconda esperienza londinese per Conte, dopo il Chelsea, termina dopo un anno e quattro mesi: 41 vittorie, 12 pareggi e 23 sconfitte in 76 partite totali.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham