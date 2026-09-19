Il Tottenham di De Zerbi a picco: KO anche con l’Aston Villa. Terza sconfitta su cinque partite
19/09/2026 | 15:34:53
Il Tottenham di De Zerbi crolla in casa contro l’Aston Villa, terza sconfitta su cinque per De Zerbi. Finisce 3-2 per la squadra di Emery. Il gol di Manzambi nel recupero del primo tempo, poi il raddoppio firmato da Nicolas Jackson e il tris di Buendia. Nel finale, quando i tifosi del Tottenham avevano già iniziato a lasciare lo stadio, arriva il gol di Gallagher, poi Van Hecke nel recupero, ma non basta a De Zerbi per evitare la terza sconfitta su cinque partite, con soli due punti raccolti.
foto x spurs