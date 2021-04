Il Tottenham apre la campagna abbonamenti per la prossima stagione: “Non vediamo l’ora di riavervi di nuovo”

Il calcio inglese pensa già alla prossima stagione. Tramite un comunicato, il Tottenham ha annunciato che da lunedì 12 aprile aprirà la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22. La deadline per i rinnovi di chi era già in possesso dell’abbonamento 2019/20 è stata fissata al 3 giugno, al termine della quale verranno contattati i tifosi in lista d’attesa. Il prezzo degli abbonamenti è congelato per la stagione in arrivo, e coloro che avevano versato il 20% della quota per il rinnovo la scorsa stagione non dovranno fare altrettanto per quella in arrivo. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha voluto salutare così i tifosi: “Vorremmo ancora una volta cogliere questa opportunità per ringraziare i nostri fan per la loro continua pazienza e cooperazione in quello che è stato un periodo incredibilmente impegnativo per tutti noi». «I nostri abbonati che sono ora invitati a rinnovare per la stagione 2021/22 sono gli stessi fan che erano con noi per la nostra ultima partita in casa giocata al completo nel marzo 2020. Siamo orgogliosi della nostra fan base appassionata e leale e non vediamo l’ora di rivedervi al più presto nello stadio a cui appartenete. Vi meritate quel momento in cui saremo parte di un Tottenham Hotspur Stadium gremito e ci godremo di nuovo la partita. Questa opportunità è sembrata lontana in tante occasioni, eppure non abbiamo mai perso la speranza che un giorno saremmo stati in grado di dire, con un certo grado di certezza, che è il momento di riaccogliervi tutti a casa. Per questo, ringraziamo il nostro NHS (sistema sanitario nazionale), i nostri lavoratori chiave e tutti coloro che sono stati coinvolti nel lancio del programma nazionale di vaccinazione. Non vediamo l’ora di vedervi tutti di nuovo presto”.

Foto: Twitter Tottenham