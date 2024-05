Il Toro vede l’Europa: 3-1 al Milan e nono posto. Scavalcato il Napoli

Un grande Torino batte con pieno merito il Milan allo Stadio Olimpico. Primo tempo di un gran toro, partito subito forte. Dopo un tentativo con Pellegri al 3′, al 18′ clamorosa occasione per Tameze che si divora l’1-0. Al 25′ risponde il Milan con Okafor, destro a giro, ma alto. Al 27′ si sblocca la gara. Cross di Rodriguez dalla sinistra, Zapata stacca più in alto di tutti e segna di testa. Vantaggio granata.

Al 38′ raddoppio Toro. Analoga azione, stavolta dalla fascia destra. A segno Ilic, ancora di testa, su cross dalla destra di Bellanova. I granata avanti con merito sul Milan che prova la reazione a fine primo tempo. Ci prova Pulisic, ma il tiro finisce fuori.

Finisce 2-0 per il Torino sul Milan il primo tempo.

Nella ripresa, immediato tris del Torino. Rodriguez, l’ex di turno, raccoglie la sfera dal limite dell’area e calcia col sinistro. Palla all’angolino, perfetta. Tre a zero toro. Il Milan al 53′ accorcia le distanze su calcio di rigore. Segna Bennacer, la rete del 3-1. Il Milan ci prova in tutto per tutto, Leao e Goroud ci provano, ma Milinkovic Savic nega la rete del 3-2. Il Torino esulta. Vittoria per 3-1 per i granata. Il Torino vola a 53 punti, superato il Napoli e sale al nono posto che potrebbe valere la Conference League.

Foto: twitter Torino