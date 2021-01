Il Toro rinasce a Parma. La Fiorentina pareggia con il Bologna. Blitz del Verona a La Spezia.

Nelle altre gare che hanno chiuso la 15a giornata di Serie A, il Torino ha lasciato la zona retrocessione grazie ad un grande 3-0 in casa del Parma, in crisi nera. Per i granata a segno il giovane Singo nel primo tempo, Izzo, al secondo gol consecutivo e nel finale Gojak.

La Fiorentina, dopo il clamoroso 3-0 in casa della Juve, torna alla normalità e si blocca, al Franchi, 0-0 con il Bologna nel derby dell’Appennino.

Infine, colpo del Verona in casa dello Spezia per 1-0. A segno Zaccagni. Verona che sente profumo di Europa.

Foto: Twitter Torino