Il Toro passa il turno, Mazzarri: “Dovremo fare di meglio d’ora in poi”

Il Torino pareggia 1-1 con lo Shakhtyor e si qualifica per i playoff di Europa League contro il Wolverhampton. Queste le parole a fine gara del tecnico granata Walter Mazzarri: “Oggi avremmo voluto fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto. Ci siamo resi conto che l’avversario in realtà era molto più forte di quanto il risultato dell’andata avesse fatto pensare. Erano arrabbiati perché non meritavano di perdere 5-0. L’avevo fatto capire ai miei giocatori, che loro ci avrebbero creduto e avrebbero attaccato molto più del match dell’Olimpico. L’esperienza di oggi ci deve far riflettere perché quando le cose non si fanno con l’adrenalina giusta si rischia di fare figure diverse da quelle fatte fin ora. Lo farò notare ai ragazzi anche perché se vogliamo passare il prossimo turno dovremo fare partite decisamente diverse. Dovremo dare il meglio di noi, indipendentemente da chi sarà il nostro avversario. Dato che giocheremo il primo match in casa, sarà importante non subire gol. Di sicuro dovremo fare meglio la fase difensiva rispetto a oggi. Se dovessimo sbagliare l’andata sarebbe complicatissimo andare sul loro campo: dovremo partire bene e poi andremo a combattere sul loro campo. Oggi hanno ottenuto minutaggio in più soprattutto Lukic e Rincon ma non è solo una questione di minuti. Con questa partita qualche passo avanti è stato fatto. Sono tutte note positive. La partita la potevamo fare meglio, ma alla fine contava passare il turno e siamo fiduciosi“.

Foto: sito ufficiale Torino