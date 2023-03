Il Torino torna a vincere contro un Bologna irriconoscibile: 1-0, decide la rete di Karamoh

Al Torino basta la rete di Yann Karamoh per vincere contro il Bolgona. Partono meglio i granata che con Sanabria sfiorano il vantaggio in due occasioni: sulla prima trova la risposta coi piedi di Skorupski, mentre sulla seconda, nata dagli sviluppi dell’angolo, non riesce a imprimere potenza. Il Bologna fatica a trovare spazi e non si rende mai veramente pericolosa in avanti. I granata continuano ad avere il pallino del gioco in mano e vanno altre due volte vicini al vantaggio con Singo e Miranchuk, che trova il salvataggio involontario di Karamoh. E sarà proprio Karamoh a regalare il vantaggio ai granata al 22′: palla di Sanabria per il francese che evita l’intervento di tre difensori rossoblù e poi ti punta beffa Skorupski. La ripresa si apre con lo stesso copione del primo tempo con i felsinei che faticano a creare qualcosa in avanti e continuano a concedere qualcosa di troppo in difesa. La prima conclusione del Bologna arriva al 52′ con Barrow, ma il tiro è troppo debole per sorprendere Milinkovic-Savic. La squadra di Motta ad alzare il ritmo, ma i granata si difendono con ordine. E sfiorano il raddoppio con Vojvoda che manda alto sopra la traversa. Nel finale ci prova più il Bologna, ma senza impegnare in maniera seria Milinkovic-Savic col Torino che fa buona guardia e allontana ogni possibile pericolo. Termina così 1-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli uomini di Ivan Juric si portano a quota 34 punti. Il Bologna, invece, fallisce l’operazione sorpasso sulla Juventus e resta a quota 35 punti.

Foto: Torino Instagram