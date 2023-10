Il Torino torna a vincere con Buongiorno: 1-0 al Lecce. Espulso Juric

Il Torino torna a vincere: 1-0 al Lecce al Via del Mare. Nella prima metà di gara è il Lecce a rendersi più volte pericoloso con i tentativi di Lameck Banda e Krstovic, ma Milinkovic-Savic è attento e respinge i tentativi dei giallorossi. La gara si è sbloccata al 41′, con la prima conclusione verso la porta del Torino. Lancio di Linetty in area, Ricci controlla e prova una conclusione che diventa invece un assist per Buongiorno, il difensore sotto porta calcia sotto la traversa. Nella ripresa è Sanabria a sfiorare la rete del raddoppio, ma il suo colpo di testa sorvola la porta difesa da Falcone. D’Aversa cerca la svolta dalla panchina e inserisce Strefezza e Oudin al posto di Rafia e Almqvist. Il Lecce si è gettato in avanti alla ricerca del pareggio, ma è ancora il Torino a rendersi pericoloso con l’iniziativa di Pellegri che trova Falcone, attento, sul primo palo. Nel finale di gara espulso il tecnico granata Ivan Juric per aver invaso l’area tecnica di Baroni per fermare l’entrata in campo dei medici da parte della sua panchina per soccorrere Bellanova. Termina così 0-1 al Via del Mare, il Torino torna a vincere un mese e mezzo dopo (l’ultima vittoria risale al 18 settembre contro la Salernitana per 3-0).

Foto: Instagram Torino