Il Torino tifa Fiorentina e spera nell’Europa: “In bocca al lupo per la finale di Conference”

“In bocca al lupo alla Fiorentina per la finale di Conference League di questa sera!”. Questo il messaggio del Torino postato sui social per la squadra di mister Vincenzo Italiano, attesa alle 21 ad Atene dall’ultimo atto europeo della stagione viola. L’eventuale vittoria della Fiorentina, infatti, avrebbe risvolti per altre squadre italiane, in particolare proprio per il Torino. Nel caso in cui la Fiorentina alzasse la Conference League, i viola – che chiuderanno il campionato all’ottavo posto – si qualificherebbero di diritto in Europa League: di conseguenza alla prossima Conference League parteciperebbe il Torino, ovvero la squadra che si è piazzata nona in Serie A.

Foto: sito Torino