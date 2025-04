Il Torino si rialza subito, continua la crisi dell’Udinese: 2-0, decidono Adams e Dembele

Il Torino vince 2-0 contro l’Udinese: decidono le reti di Che Adams e Dembele. La sfida parte con una lunga fase di studio e di duelli fisici a centrocampo. La dinamica dopo la metà del primo tempo sembra passare tutta dalla parte dell’Udinese che con Atta troverebbe anche il gol del vantaggio, ma l’arbitro Collu annulla giustamente per fuorigioco e così il punteggio resta 0-0. Almeno fino al 39′, quando Che Adams sfrutta al meglio un errore in uscita di Lovric e da pochi passi segna il gol dell’1-0 che porta poi le squadre negli spogliatoi per l’intervallo. La ripresa si apre con un’Udinese più pimpante e desiderosa di trovare il gol del pareggio. L’occasione più clamorosa capita sui piedi di Lovric, col centrocampista che però da pochi passi non impatta bene e il tentativo sfuma. Runjaic prova a giocarsi anche la carta Alexis Sanchez, ma all’86esimo è ancora il Torino a trovare la via del gol: il giovane Perciun mette dentro un pallone basso che Solet gestisce malissimo, sulla respinta arriva Ali Dembele che col mancino segna il gol del 2-0, ovvero quello che chiude definitivamente la partita.

Foto: Twitter Torino