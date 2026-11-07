Il Torino si fa rimontare dal Lecce: a Simeone risponde N’dri

07/11/2026 | 17:10:49

Torino e Lecce hanno aperto il sabato dell’undicesima giornata di Serie A. La sfida, originariamente in programma alle 15:00, è iniziata con 17 minuti di ritardo a causa di alcune linee del campo storte, che non rendevano efficace la Goal Line Technology. In un Olimpico Grande Torino gremito, la squadra di Abate ha condotto il gioco durante la prima frazione, non riuscendo, però, a sbloccarla grazie a un Lecce ben messo in campo. Nella ripresa, però, è il Toro a portarsi avanti nel punteggio, grazie a un tiro masticato di Simeone, insaccatosi alle spalle di Falcone complice una deviazione decisiva di Gaspar. Passano tredici minuti e un’altra deviazione risulta determinante. N’dri, subentrato da un minuto, tira dalla distanza un pallone apparentemente innocuo che, a causa di una deviazione, si impenna e non lascia scampo a Perri. Nel finale, quando tutto sembra protendere verso un pareggio tranquillo, Falcone deve salire in cattedra per evitare il peggio. Che Adams colpisce il palo e Simeone, a botta sicura, calcia di prima intenzione ma il portiere del Lecce evita un gol fatto. Termina così 1-1.

Foto: Sito Torino