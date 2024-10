Il Torino scrive a Zapata: “Ti aspettiamo Capitano, ti saremo vicini in questo momento difficile”

Dopo il report medico di oggi il Torino ha dedicato un messaggio attraverso i social per Duvan Zapata: “Caro Duván, poco più di un anno fa entravi, con l’entusiasmo di un ragazzino, nella famiglia granata. Ti sono bastate poche partite per entrare nel cuore del tuo nuovo Club e dei tifosi. La tua esultanza è diventata subito simbolo dell’unione con il mondo granata. Ti saremo vicini in questo momento difficile, provando a restituirti parte di quanto sei riuscito a darci ogni domenica. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi”.

Foto: Instagram Torino