Il Torino passa contro la Sampdoria: Singo e l’ex Praet ribaltano il vantaggio di Caputo

Nell’anticipo della 22a giornata di Serie A il Torino ha espugnato Marassi battendo 2-1 la Sampdoria. Un successo per i granata firmato da Singo e l’ex Praet che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Caputo. Per la squadra di Juric si tratta della seconda vittoria consecutiva dopo il poker alla Fiorentina. Continua invece il filotto senza successi della Samp che non trova i tre punti dal derby vinto contro il Genoa lo scorso 10 dicembre.

FOTO: Instagram Torino