Il Torino non sfrutta l’uomo in più con lo Spezia, finisce 0-0 all’Olimpico

Occasione mancata per il Torino di Marco Giampaolo, i granata non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro lo Spezia, rimasto in dieci uomini dall’ottavo minuto del primo tempo per l’espulsione di Luca Vignali. Condannato l’intervento a gamba tesa su Murru, occorre però l’ausilio del Var e l’iniziale cartellino giallo viene tramutato in rosso dal direttore di gara Fabbri.

Nonostante l’uomo in meno, come già accaduto nell’incredibile vittoria ottenuta a Napoli, la squadra di Italiano non ha mollato, anzi ha cercato e sfiorato il gol del vantaggio con Pobega, Gyasi e Piccoli.

Nella ripresa è Marchizza ad andare vicino a superare Sirigu, per il Toro sono Belotti e Zaza a volere insistentemente il gol vittoria, ma chi ci va più vicino è Ansaldi, nei minuti di recupero l’argentino incrocia col sinistro e colpisce il palo rendendo il risultato finale ancora più amaro.

Foto: Twitter Torino