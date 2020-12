Il Torino non sa proprio vincere: Soriano risponde a Verdi, è 1-1

Il Torino non riesce ad ottenere la tanto agognata vittoria che risolleverebbe la stagione e la classifica che è sempre più pericolosa. I granata impattano 1-1 con il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Accade tutto nella ripresa. Torino in vantaggio al 69′ con Verdi, che aveva sostituito alla mezz’ora Bonazzoli e grande ex della gara. Al 78′ la risposta di Soriano per gli uomini di Mihajlovic.

Un pareggio che serve più ai felsinei che mantengono le distanze dalla zona retrocessione, e proprio dal Torino. I granata infatti salgono a 7 punti, sempre al penultimo posto (agganciato momentaneamente il Genoa).

Il Bologna sale a 14, al momento abbastanza tranquillo.

Foto: Twitter Torino