Il Torino ferma il Napoli sul pari, la Roma supera il Cagliari. Il Bologna riacciuffa l’Atalanta

Finisce in parità tra Napoli e Torino. Un bellissimo gol di Insigne salva la squadra di Gattuso al 92′, dopo che all’undicesimo minuto della ripresa i granata si erano portati avanti con un gol di Izzo. La Roma supera 3-2 il Cagliari all’Olimpico: giallorossi avanti dopo 11 minuti con Veretout e raggiunti da Joao Pedro al 15 del secondo tempo; poi Dzeko si fa trovare pronto sul secondo palo per ricevere un cross basso di Karsdorp e fa 2-1; il terzo gol è di Mancini. Nel finale il Cagliari accorcia ancora su Joao Pedro su rigore.

A Bologna la squadra di Mihajlovic pareggia in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due gol (firmati entrambi da Muriel): di due difensori, Tomiyasu e Paz le reti rossoblù. Esordio da tre punti per Ballardini: il Genoa ha infatti superato lo Spezia per 2-1 in trasferta. Nzola ha sbloccato la gara al 10′, ma Destro ha fatto 1-1 cinque minuti dopo. Nella ripresa Criscito dal dischetto regala al Genoa il secondo successo in campionato.

Sassuolo corsaro a Genova contro la Samp: sblocca Traore dopo soli 2 minuti, Quagliarella pareggia all’undicesimo della ripresa, poi Caputo e Berardi segnano due gol in tre minuti. Di Keita Balde (che poi si fa espellere) il 3-2 finale per i doriani. Colpo esterno anche per il Benevento di Pippo Inzaghi, che con un gol per tempo regola l’Udinese: prima con Caprari e poi con Letizia.

Foto: Twitter Torino