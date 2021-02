Il Torino fa collezione di pareggi: 0-0 contro il Genoa. Palo di Zappacosta

Termina a reti bianche l’anticipo del sabato della 22° giornata di Serie A tra Torino e Genoa. Pareggio utile più al Genoa di Ballardini che ai granata guidati da Davide Nicola, che rimangono ancora nei pressi della zona rossa di classifica. Partita equilibrata, che nonostante le diverse occasioni non si sblocca. Vicini al vantaggio gli ospiti, sia nel finire del primo tempo con Czyborra, ma un attento Sirigu si fa sorprendere, e nel secondo tempo con il palo pieno di Zappacosta. 6° risultato utile di fila per Ballardini. 5° pareggio di fila invece per il Torino, che nonostante le buone prestazioni avrà bisogno di maggior cinismo per uscire dalla crisi.

Foto: zimbio