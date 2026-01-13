Il Torino batte la Roma 3-2 e avanza in Coppa Italia. Arena illude i giallorossi, al 90′ la decide Ilkhan

13/01/2026 | 22:59:02

Colpaccio Torino a Roma. I granata, come in campionato, espugnano l’Olimpico anche in Coppa Italia e volano ai quarti di finale contro l’Inter. Finisce 3-2, una gara con tantissimi temi. Che Adams, destro da fuori al 35′, sblocca la sfida all’Olimpico.

La Roma cambia tutto all’intervallo e a 30 secondi dalla ripresa, arriva il pareggio. Un nuovo entrato impatta la gara, è Mario Hermoso che segna un gol da centravanti, dribbling e sinistro incrociato.

Il Torino è in serata e torna avanti. Azione costruita dei granata, Vlasic la mette in mezzo, destro immediato di Adams su cui Svilar non è esente da colpe, pur se molto ravvicinato. Vantaggio granata. La Roma non ci sta e Gasperini si gioca il tutto per tutto. All’82’ c’è il pareggio, la Roma trova il gol con il 16enne Antonio Arena, centravanti della Primavera classe 2009. Prima palla toccata e colpo di testa a far esplodere l’Olimpico.

Ma il Torino non molla e al 90′ trova l’angolo da cui nasce il gol del 3-2. Palla in mezzo, Svilar ancora non perfetto, sotto porta Ilkhan trova il gol del 3-2. Delusione Roma, ai quarti va il Toro che sfiderà l’Inter.

Foto: sito Torino