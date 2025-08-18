Il Torino batte il Modena 1-0 e avanza in Coppa Italia. Esordio per Simeone, torna Zapata
18/08/2025 | 23:15:27
Il Torino avanza in Coppa Italia, non senza brividi. Battuto il Modena 1-0, dopo un primo tempo pessimo però, dove i canarini avrebbero meritato almeno un gol. Bordata di fischi all’intervallo per i granata che si scuotono nella ripresa. La rete decisiva la sigla Vlasic a inizio ripresa. Da segnalare l’esordio di Giovanni Simeone, davanti a papà Diego, presente in tribuna. All’85’ torna in campo anche Duvan Zapata, quasi un anno dopo il bruttissimo infortunio al ginocchio.
Il Torino vince, cancella un pessimo primo tempo e avanza nella coppa nazionale.
Foto: Instagram Torino