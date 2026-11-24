Il tifo organizzato: “A dicembre ci regaleremo un mese di Lazio”

24/11/2026 | 13:16:18

Il tifo organizzato della Lazio ha annunciato il ritorno allo stadio Olimpico in occasione della partita contro l’Atalanta, in programma il 6 dicembre. Una decisione che non rappresenta però la fine della contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito: i gruppi organizzati hanno infatti chiarito che la protesta continuerà anche all’interno dell’impianto, secondo le modalità già adottate nei mesi precedenti. Attraverso un comunicato diffuso sui social, i tifosi hanno definito dicembre un “mese di lazialità”, spiegando di voler tornare sugli spalti per sostenere la squadra e preparare l’ambiente in vista del derby contro la Roma del 13 dicembre. La scelta nasce anche dal desiderio di stare vicino ai calciatori e di regalare un momento di partecipazione ai tanti sostenitori, soprattutto ai più giovani, che hanno seguito la protesta restando lontani dall’Olimpico. Nel comunicato viene riconosciuto il rapporto costruito con la squadra e con l’allenatore Gattuso, che in più occasioni aveva espresso il desiderio di vedere lo stadio pieno di tifosi biancocelesti. I gruppi hanno sottolineato anche il comportamento dei calciatori, che dopo le trasferte sono spesso andati sotto il settore ospiti per salutare e ringraziare i sostenitori. La precisazione, però, è netta: il ritorno contro l’Atalanta non significa un passo indietro. La contestazione nei confronti della gestione societaria e di Lotito resta confermata. I tifosi continueranno a seguire la Lazio in trasferta e nei derby, riservandosi di scegliere autonomamente eventuali altre partite in cui tornare all’Olimpico. “Non si tratta di un passo indietro, altri lo debbono fare”, si legge nella nota. Il messaggio dei gruppi organizzati è dunque chiaro: il sostegno alla squadra non viene meno, ma la protesta contro la società prosegue.

Foto: x Lazio