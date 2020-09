Il Tempo: il Real Madrid offre Jovic alla Roma

Resta calda l’asse Madrid-Roma, ma cambiano i nomi sulla scrivania. Prima si parlava di Borja Mayoral, pronto ad arrivare alla capitale per vestire la maglia della Roma. Adesso però, il club madrileno ha bloccato tutto e secondo quanto riportato da Il Tempo il Real Madrid ha proposto ai giallorossi Luka Jovic, non del tutto integrato nel club di Zidane. Secondo il quotidiano, Zidane ritiene più valido Mayoral come vice-Benzema, ecco allora che nasce l’offerta dei blancos per mandare in giallorosso l’attaccante serbo.

Foto: twitter Real Madrid