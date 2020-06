Guillermo Barros Schelotto, tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Prendere Higuain? A chi non piacerebbe? A me sì, ma è dura. Potrebbe restare ancora alla Juve, ma se andasse via credo che farebbe una scelta di cuore, tornerà al River Plate”.

Foto: Twitter Ufficiale Juventus