Il TAS sul caso Leao: il Lille dovrà risarcire lo Sporting Lisbona, nessuna sanzione per il rossonero

Il Tribunale Arbitrale per lo Sport si è pronunciato in merito al caso Leao, che nel 2018 rescisse con lo Sporting Lisbona per approdare al Lille, ritenuto responsabile e quindi obbligato a riconoscere un risarcimento alla squadra portoghese. A dover versare i 20 milioni, 16,5 più interessi, non sarà più il calciatore, che inizialmente aveva perso la causa contro lo Sporting. È quanto riferito dal quotidiano portoghese Report. Il classe ’99 adesso può solo pensare al campo e all’eventuale rinnovo col Milan che, pur non essendo mai stato coinvolto nella vicenda, aveva garantito supporto al calciatore.

Foto: Twitter Milan